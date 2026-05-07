'Навечно в строю': в Кропивницком попрощались с двумя Героями. Фото

Украина, к сожалению, теряет на войне с российскими захватчиками, своих лучших сыновей. 7 мая в Кропивницком попрощались сразу с двумя погибшими на войне с РФ Героями страны. Это главный сержант Александр Телявский и солдат Сергей Прудкий.

Печальную весть о потере еще двух воинов принес Кропивницкий горсовет. Город попрощался с Героями и провел их в последний путь.

Александр Телявский

Александра родился в июне 1972 года в Кропивницком. В мирной жизни он работал водителем на различных предприятиях города, в частности, много лет посвятил работе в "Альянс такси".

"Его хорошо знали коллеги и пассажиры как человека уравновешенного, порядочного и ответственного. Александр умел найти общий язык с людьми, был искренним в общении. Доброжелательный, коммуникабельный, с тонким чувством юмора, он умел поддержать словом и создать вокруг себя атмосферу доверия и тепла. Но особое место в его жизни занимала рыбалка – увлечение, которое приносило ему душевный покой и возможность побыть наедине с природой", – рассказали в горсовете.

В июне 2025 года мужчина стал в ряды ВСУ на защиту Украины, служил командиром стрелкового отделения батальона ТрО и выполнял боевые задачи на Запорожском направлении. Александр имел статус ветерана войны и участника боевых действий.

Главный сержант Александр Телявский погиб 29 декабря 2025 года, выполняя боевое задание вблизи Степногорска (Васильевский район Запорожской области). Только в апреле 2026 года ДНК-экспертиза подтвердила его гибель.

Теперь Александру Телявскому навсегда 53 года...

Сергей Прудкий

Сергей родился в июне 1984 года в селе Вись на Кировоградщине. С детства был трудолюбивым и выносливым, с детства увлекался рыбалкой и любил природу.

Свою жизнь Сергей связал со строительством: работал монтажником окон и дверей, был опытным и ответственным специалистом. Упорным трудом в 25 лет он приобрел собственный дом, а уже в 26 создал семью.

"Сергей Прудкий был любящим мужем и заботливым отцом двух дочерей. Больше всего ценил время, проведенное с родными – совместные прогулки, искренние разговоры и простые семейные радости. Он имел сильный характер, отличался мужеством, решительностью и готовностью всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждался", – рассказали в горсовете.

В 2023 году Сергей стал на защиту Украины. Прошел подготовку как оператор БПЛА и служил старшим стрелком – оператором стрелкового отделения. За службу и преданность Украине был награжден нагрудным знаком 66-й отдельной механизированной бригады.

Солдат Сергей Прудкий погиб 2 октября 2023 года в районе Макеевки Луганской области во время выполнения боевого задания. С тех пор, более двух лет он считался пропавшим без вести, и только в апреле 2026 года ДНК-экспертиза подтвердила гибель воина.

Теперь Сергею навсегда 39 лет...

Другие Герои страны

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из села Требухов Киевской области Богдан Ребрик. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 21 апреля 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Фасова Киевской области Николай Несукай. Сердце мужественного украинского воина остановилось 16 октября 2024 года.

