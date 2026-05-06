С честью выполнил свой долг: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Несукай. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Фасова Киевской области Николай Несукай. Сердце мужественного украинского воина остановилось 16 октября 2024 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токарь.

"16 октября 2024 года, на Курском направлении, во время выполнения боевого задания погиб житель Фасовой, старший солдат Николай Петрович Несукай", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 4 сентября 1971 года в селе Зеленое Донецкой области. В июле 2024 года Николай стал на защиту территориальной целостности и независимости нашей страны. Воин служил стрелком-помощником гранатометчика.

Герой с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали жена Алевтина, родные и близкие", – добавил Токарь.

