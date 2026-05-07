Трагическое известие: на фронте погиб военный с Киевщины Богдан Ребрик. Фото

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из села Требухов Киевской области Богдан Ребрик. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 21 апреля 2026 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Трагическая весть в обществе... Невосполнимая потеря... Старший солдат Богдан Ребрик, старший оператор отделения противотанковых управляемых ракет взвода противотанковых управляемых ракет роты противотанковых управляемых ракет. Погиб 21 апреля 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Белицкое Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Богдана Сергеевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украинысостоится в пятницу, 8 мая, в 11:00 в селе Требухов, ул. Гоголевская, 36. Прощание на центральной площади возле памятника Героям Небесной Сотни в 12:00.

Похоронят в 13:00 на Аллее Славы местного кладбища.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Фасова Киевской области Николай Несукай. Сердце мужественного украинского воина остановилось 16 октября 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!