УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Народ заслуживает прекращения насилия": генсек Совета Европы отреагировал на теракт в Киеве

Андрей Колотовкин
Новости. Общество
2 минуты
180
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе отреагировал на стрельбу в Киеве, которая произошла 18 апреля и унесла жизни шести человек. Он опубликовал заявление в тот же день, выразив поддержку пострадавшим и их семьям.

Видео дня

Берсе изложил свою позицию в собственном посте в соцсети X, где упомянул о постоянных трагедиях в Украине.

В сообщении он отметил:"В Украине один трагический день сменяет другой. Мои мысли с жертвами вчерашней стрельбы в жилом районе и со всеми, кто пострадал от этого непрерывного насилия. Украинский народ заслуживает того, чтобы насилие прекратилось".

Он также подчеркнул, что украинцы имеют право на жизнь без постоянной угрозы. По словам генсека, ситуация, когда насилие повторяется день за днем, не может оставаться нормой. И добавил, что украинский народ заслуживает прекращения этого.

Его заявление прозвучало довольно сдержанно. Без лишних эмоций, но с акцентом на главном. Такие формулировки часто используют международные чиновники, однако здесь чувствуется, что событие действительно задело.

Обстоятельства нападения

Напомним, стрельба произошла вчера 18 апреля в Голосеевском районе Киева. По предварительным данным, в результате теракта погибли шесть человек, еще несколько человек получили ранения.

Правоохранители прибыли на место происшествия и начали расследование. Обстоятельства нападения, мотивы стрелка и все детали инцидента устанавливаются. В то же время известно, что стрельба произошла в жилом районе, что вызвало панику среди местных жителей.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко прокомментировал действия двух полицейских. Он назвал их поступок позорным и недостойным, заявив, что они оба отстранены.

Как сообщал OBOZ.UA, МВД не планирует проводить массовые проверки владельцев оружия. Вместо этого внимание сосредоточат на расследовании обстоятельств получения разрешения нападающим и совершенствовании системы контроля, а параллельно начнутся публичные обсуждения по расширению права граждан на вооруженную самозащиту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!