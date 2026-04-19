Никаких массовых проверок владельцев оружия не будет: в МВД отреагировали на ажиотаж

После теракта в Киеве Министерство внутренних дел не планирует проводить массовые проверки владельцев оружия. Вместо этого внимание сосредоточат на расследовании обстоятельств получения разрешения нападавшим и совершенствовании системы контроля.

Параллельно начнутся публичные обсуждения по расширению права граждан на вооруженную самозащиту. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Инцидент не станет основанием для тотальных проверок всех владельцев оружия. В то же время отдельно изучается вопрос, как лицо с признаками психической нестабильности смогло получить необходимые медицинские справки для продления разрешения. Этот аспект станет частью официального расследования.

Отдельное внимание уделено действиям полицейских, которые первыми прибыли на место происшествия. Их поведение в министерстве назвали неприемлемым, а самих правоохранителей уже отстранили от выполнения обязанностей. Также анонсированы кадровые решения в отношении их руководства.

Министр также поддержал идею предоставления гражданским гражданам более широкого доступа к огнестрельному оружию для самозащиты. Ведь опыт начала полномасштабного вторжения показал готовность общества к ответственному использованию оружия.

"Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получали оружие для национального сопротивления", – подчеркнул министр внутренних дел Украины.

Напоминаем, что сейчас в киевские больницы в результате недавнего теракта в Голосеевском районе столицы, госпитализированы восемь человек. Среди пострадавших есть ребенок.

Также OBOZ.UA сообщал, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу, после чего забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" вместе с заложниками. По меньшей мере шесть человек погибли, еще несколько получили ранения.

