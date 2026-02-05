Находился в розыске и вел себя агрессивно: в Одесском ТЦК объяснили инцидент с избиением мужчины на улице

В Пересыпском районе Одессы во время проведения мобилизационных мероприятий работники ТЦК СП, вероятно, избили мужчину. Военкомы же заявляют, что мужчина не выполнял их требований по проверке документов.

Об этом заявили в центре коммуникаций Одесского ОТЦК СП. Предварительно уже установлено, что во время проведения проверки военно-учетных документов совместной группой оповещения было обнаружено, что гражданский "находится в розыске" за "нарушение правил воинского учета".

"На законное требование военнослужащих проследовать в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения учетных данных и оформления необходимых документов указанное лицо отреагировало агрессивно и, по предварительным данным, оказало физическое сопротивление и нападение на военнослужащего", – говорится в сообщении.

С целью прекращения противоправных действий, самозащиты и осуществления административного задержания к гражданину были применены меры физического воздействия, говорят в ТЦК. В дальнейшем лицо доставлено в ТЦК СП для составления админматериалов и проведения предусмотренных процедур.

"Видеоматериал, распространенный в социальных сетях, не отражает полной хронологии событий и имеет признаки выборочного монтажа, что может искажать фактические обстоятельства инцидента, в частности момент возникновения противоправных действий со стороны гражданина. Руководством Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки инициирована служебная проверка с целью полной и объективной оценки действий всех участников события, соблюдения военнослужащими требований законодательства и служебных инструкций", – говорится в сообщении.

Инциденты с ТЦК СП – последняя информация

Напомним, во Львове правоохранители сообщили о подозрении 44-летней женщине, которая открыла стрельбу по микроавтобусу группы оповещения. Инцидент произошел утром 2 февраля, выстрел был произведен уже после того, как автомобиль начал движение. Пострадавших в результате происшествия нет.

Также в субботу, 31 января, в поселке Новогуйвинское под Житомиром произошел конфликт между сотрудниками Территориального центра комплектования, Национальной полиции и группой местных жителей. Во время толкотни военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета в землю.

Как писал OBOZ.UA, другой инцидент произошел в Уманском районе Черкасской области, когда мужчина напал на сотрудников ТЦК и ранил ножом в шею одного из военнослужащих. Травмированного доставили в больницу, а нападавшего задержали.

