На Житомирщине произошла стрельба между работником ТЦК и местными жителями: все подробности

Утром в субботу, 31 января, в поселке Новогуйвинское под Житомиром произошел конфликт между сотрудниками Территориального центра комплектования, Национальной полиции и группой местных жителей. Во время толкотни военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета в землю.

Пострадавших в результате этого не было. Пресс-службы Житомирского областного ТЦК и СП и ГУ Нацполиции Житомирщины раскрыли подробности инцидента.

Что произошло в Новогуйвинском

В этом населенном пункте сотрудники ТЦК вместе с правоохранителями осуществляли мероприятия оповещения. Действуя в пределах своих полномочий, они остановили мужчину для проверки военно-учетных документов.

Оказалось, что гражданин находится в розыске, поэтому ему предложили проехать в районный ТЦК и СП для составления административных материалов.

Украинец отказался выполнять законные требования и начал ссору: он вел себя неадекватно и вызывающе, ругался, угрожал военнослужащим и полицейским.

К спору присоединились случайные прохожие. Эти лица также были настроены агрессивно, вели себя неадекватно, применяли ненормативную лексику и угрозы. В ТЦК отметили, что гражданские "совершали действия физического воздействия": хватали военнослужащих за форменную одежду, толкали их.

"В руках одного из лиц находился острый длинный предмет, внешне похожий на кол, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью присутствующих", – сообщила пресс-служба.

Из-за опасной ситуации сотрудник ТЦК и СП был вынужден применить личное шумовое устройство. В Нацполиции уточнили, что это был стартовый пистолет. Выстрел военнослужащий произвел в землю.

Это "позволило остановить эскалацию конфликта и успокоить агрессивно настроенную толпу". Ни одному гражданскому лицу телесных повреждений причинено не было.

Добавим: военный, который находился в составе группы оповещения, является участником боевых действий, ветераном российско-украинской войны. В результате боевого ранения он был переведен для дальнейшего прохождения службы в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В связи с инцидентом в ТЦК инициирована служебная проверка с целью предоставления правовой оценки действиям всех участников и выяснения всех деталей. Национальная полиция тоже проверяет обстоятельства стрельбы.

"Сообщаем, что руководство Житомирского областного ТЦК и СП постоянно осуществляет контроль за соблюдением военнослужащими служебной дисциплины. Все резонансные случаи, которые могут свидетельствовать о возможном превышении полномочий, подлежат тщательному внутреннему рассмотрению для предоставления объективной правовой оценки", – подчеркнула пресс-служба.

