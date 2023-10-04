Надвигается мощная магнитная буря октября: как к ней подготовиться

Начало октября оказалось беспокойным по поводу геомагнитной активности, Землю чуть не каждый день накрывают магнитные бури. Две слабые магнитные бури произошли 1 и 2 числа. А в четверг, 5 октября, планету накроет самая мощная магнитная буря этого месяца, которая может оказать сильное влияние на людей.

По данным метеорологов, эта магнитная буря будет иметь амплитуду в 5 баллов, а пик ее мощности придется на утро. Поэтому в эти часы следует обратить внимание на самочувствие.

Во время магнитной бури, особенно в период наибольшей активности, человек может почувствовать апатию, тревогу, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Считается, что геомагнитные бури оказывают наибольшее влияние на метеочувствительных людей, беременных женщин и тех, у кого есть хронические заболевания.

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У метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень. Они также могут чувствовать головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Для предотвращения таких эффектов рекомендуется укреплять свой организм.

Регулярные занятия спортом, пребывание на свежем воздухе и потребление достаточного объема воды положительно влияют на здоровье.

При этом желательно избегать вредных привычек и исключить из рациона нездоровую пищу, как копченые, острые и жареные блюда, фастфуд и алкоголь, насколько это возможно.

Важно не употреблять слишком много кофе и сладостей в этот период. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение травяным чаям, свежим овощам и фруктам.

Утром не мешает принять контрастный душ. Очень важно иметь в этот период полноценный сон.

Раньше мы рассказывали, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2023 года ожидаются очередные магнитные бури, которые распределятся на четыре периода. В общем, магнитных бурь будет пять, но две из них будут продолжаться в течение двух дней подряд, поэтому периодов будет четыре.

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