Ожидается четыре тяжелых периода: когда ждать магнитных бурь в октябре и как к ним подготовиться

В октябре 2023 г. ожидаются очередные магнитные бури, которые распределятся на четыре периода. Они могут оказывать существенное влияние на самочувствие людей.

Однако их негативное влияние можно снизить. OBOZREVATEL подготовил календарь магнитных бурь на текущий месяц.

В общем, магнитных бурь будет пять, но две из них ожидаются в течение двух дней подряд, поэтому периодов будет четыре.

Календарь магнитных бурь на октябрь-2023:

1 октября – магнитная буря средней мощности;

2 октября – слабая магнитная буря;

5 октября – мощная магнитная буря, пик которой будет утром;

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13-15 октября – слабая магнитная буря;

23-26 октября – слабая магнитная буря;

29-30 октября – магнитная буря средней мощности.

Считается, что наиболее магнитные бури влияют на метеочувствительных людей, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями. В такие дни они могут жаловаться на головные боли, бессонницу, "скачки" давления и другие симптомы. В то же время ученые еще изучают вопрос о том, способны ли колебания магнитосферы влиять на состояние здоровья.

В период магнитных бурь людям советуют соблюдать основные принципы поддержки здоровья, в частности, высыпаться, сбалансированно питаться, отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя и кофе, пить больше воды и избегать чрезмерных физических нагрузок. Также рефлексотерапевты советуют каждый день уделять по пять минут дыхательной гимнастике.

Раньше мы рассказывали, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, в соцсетях снова началась эпидемия распространения нового сенсационного "заявления NASA" о том, что мощная вспышка на Солнце оставит человечество без интернета. Конечно, никакого заявления на самом деле не существует, а статья носит исключенный кликбейтный характер.