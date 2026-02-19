На Закарпатье в феврале начали цвести шафраны. Фото

На Закарпатье в феврале начали расцветать первые весенние цветы — шафраны и подснежники. В сети уже появились фото ярких цветов, которые пробиваются на поверхность, напоминая, что весна совсем близко.

Видео дня

Эти природные чудеса привлекают как любителей природы, так и фотографов, желающих зафиксировать раннюю красоту Закарпатья. Об этом сообщает Управление туризма и курортов Закарпатской ОГА.

Шафраны начали цвести уже в феврале, что раньше, чем обычно. Цветущие поляны можно увидеть в разных уголках парка, особенно на открытых солнечных склонах и опушках леса.

Подснежники тоже добавляют первые весенние ноты в ландшафт, создавая яркий контраст с еще остатками снега.

Это событие привлекает не только местных жителей, но и туристов, которые специально приезжают в Закарпатье, чтобы увидеть уникальные природные явления и насладиться первозданной красотой природы.

Национальный природный парк призывает посетителей бережно относиться к цветам и не срывать их, чтобы они могли радовать как можно дольше всех желающих. Весна на Закарпатье уже начинает делать свои первые шаги.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на то, что март является первым весенним месяцем, это время года в Украине начнется не с первого его дня. Реальную смену сезонов определяет астрономия, а не календарь, так что астрономическая весна в нашей стране как обычно начнется в день весеннего равноденствия – в этом году это 20 марта.

Харьковский сурок Тимка IV предсказал, когда в Украину придет весна. В этот раз его прогноз не оставил сомнений – он увидел свою тень. Это означает, что тепло к нам придет через шесть недель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!