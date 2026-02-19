УкраїнськаУКР
На Закарпатье в феврале начали цвести шафраны. Фото

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
2 минуты
747
На Закарпатье в феврале начали расцветать первые весенние цветы — шафраны и подснежники. В сети уже появились фото ярких цветов, которые пробиваются на поверхность, напоминая, что весна совсем близко.

Эти природные чудеса привлекают как любителей природы, так и фотографов, желающих зафиксировать раннюю красоту Закарпатья. Об этом сообщает Управление туризма и курортов Закарпатской ОГА.

Шафраны начали цвести уже в феврале, что раньше, чем обычно. Цветущие поляны можно увидеть в разных уголках парка, особенно на открытых солнечных склонах и опушках леса.

Подснежники тоже добавляют первые весенние ноты в ландшафт, создавая яркий контраст с еще остатками снега.

Это событие привлекает не только местных жителей, но и туристов, которые специально приезжают в Закарпатье, чтобы увидеть уникальные природные явления и насладиться первозданной красотой природы.

Национальный природный парк призывает посетителей бережно относиться к цветам и не срывать их, чтобы они могли радовать как можно дольше всех желающих. Весна на Закарпатье уже начинает делать свои первые шаги.

