Не 1 марта: стало известно, когда в Украину в этом году придет весна

Несмотря на то, что март является первым весенним месяцем, это время года в Украине начнется не с первого его дня. Реальную смену сезонов определяет астрономия, а не календарь, поэтому астрономическая весна в нашей стране как обычно начнется в день весеннего равноденствия – в этом году это 20 марта.

Оно наступит в 16:45 по киевскому времени в день, когда оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света. Это единственное время в году, когда Северный и Южный полюса нашей планеты одновременно освещаются солнечным светом. Об этом говорится в материале NASA.

"Стоит отметить, что продолжительность дня и ночи во время равноденствия не является абсолютно одинаковой; дата этого разделения зависит от вашей широты и может наступить на несколько дней раньше или позже, чем само равноденствие", – отметили там.

После этого дня продолжительность светового времени начнет постепенно увеличиваться вплоть до летнего солнцестояния 21 июня.

Что такое равноденствие

Равноденствие (equinox) – это астрономическое явление, которое происходит дважды в год, когда центр Солнца проходит через небесный экватор Земли. Тогда ни одно из полушарий не наклонено к Солнцу больше другого, поэтому оба получают одинаковое количество солнечного света. Продолжительность дня и ночи на планете становится практически одинаковой.

Дата равноденствия (как весеннего, так и осеннего) меняется из года в год из-за несоответствия между продолжительностью астрономического года и календарным годом.

Равноденствия связаны со сменой сезонов. В марте в Северном полушарии наступает весеннее равноденствие, после которого дни становятся длиннее и теплее, тогда как в Южном полушарии в это время происходит осеннее равноденствие с более короткими днями и длинными, прохладными ночами. В сентябре ситуация противоположная.

