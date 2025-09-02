На юге будет жарко: синоптик дала детальный прогноз погоды на среду. Карта

В среду, 3 сентября, в Украине ожидается сухая, солнечная погода. Особенно жарко будет на юге и западе страны.

Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что температура воздуха самой высокой предполагается в южной части и в западных областях Украины, +29+33 градуса.

На севере, в центре и на востоке +24+29 градусов. Немного свежее будет воздух на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине, +22+25 градусов.

"На запад и на восток от Украины гуляют влажные атмосферные фронты. А Украина принадлежит и будет принадлежать завтра области высокого атмосферного давления, антициклона! Вот на карте посмотрите, как таким широким языком распространяется сухая воздушная масса!" – отметила Диденко.

По словам синоптика, в Киеве в среду, 3 сентября, будет много солнца и сухая погода, в течение дня завтра до +24+26 градусов. Температура воздуха ночью +13+17 градусов. Очень сухая погода и в дальнейшем будет продолжаться.

"Дождей или нет, или не много, солнце будет припекать, только ночью будет понятно, что осень уже пришла", – резюмировала свой прогноз Диденко.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

