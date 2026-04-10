На выходных будет прохладно: синоптик рассказала, когда в Украину ворвется потепление

Ближайшие выходные в Украине пройдут с прохладной и влажной погодой. Синоптики предупреждают о дождях, мокром снеге и даже ночных заморозках в части регионов.

В то же время уже с начала новой недели ожидается постепенное потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 11–12 апреля погода в Украине больше будет напоминать мартовскую, чем весеннюю. Несмотря на то, что на деревьях уже появился цвет, погодные условия будут оставаться холодными и нестабильными.

В течение выходных дневная температура воздуха составит +6...+11°C. Ночью сохранится вероятность заморозков, особенно в северных и западных регионах.

В то же время в воскресенье на востоке страны ожидается несколько более теплая погода – до +12...+15°C.

Синоптик отмечает, что по всей территории Украины будет преобладать влажная воздушная масса. Время от времени будут проходить дожди, а на севере и западе местами возможен мокрый снег.

В Киеве 11–12 апреля прогнозируют сырую и прохладную погоду с периодическими дождями. В субботу температура воздуха составит +5...+7°C, в воскресенье несколько повысится – до +8...+10°C.

В то же время уже с понедельника, по прогнозу синоптика, в Украине начнет постепенно теплеть, что будет свидетельствовать о возвращении более типичных для апреля погодных условий.

Напомним, в некоторых районах Киева 7 апреля пошел дождь с градом. Размер отдельных льдинок достигал 2-3 миллиметров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань предупреждал, что после аномально теплого начала апреля в Украину резко ворвется арктическое похолодание. Ожидаются заморозки, дожди с грозами и даже мокрый снег.

