Киев накрыл дождь с градом. Фото и видео

В некоторых районах Киева во вторник, 7 апреля, во второй половине дня пошел дождь с градом. Размер отдельных льдинок достигал 2-3 миллиметров.

Об этом сообщили в социальных сетях. Синоптики предупреждали об осадках в столичном регионе.

"В Киеве в отдельных районах идет дождь с градом", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, чторазмер отдельных льдинок достигает 2-3 миллиметров.

Добавим, в Киевской области во вторник, 7 апреля, днем небольшой дождь. Воздух в регионе днем прогреется до +9°С.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

