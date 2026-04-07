Киев накрыл дождь с градом. Фото и видео
В некоторых районах Киева во вторник, 7 апреля, во второй половине дня пошел дождь с градом. Размер отдельных льдинок достигал 2-3 миллиметров.
Об этом сообщили в социальных сетях. Синоптики предупреждали об осадках в столичном регионе.
Что известно
"В Киеве в отдельных районах идет дождь с градом", – говорится в сообщении.
Добавим, в Киевской области во вторник, 7 апреля, днем небольшой дождь. Воздух в регионе днем прогреется до +9°С.
Погода в предыдущие периоды
Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.
Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.
