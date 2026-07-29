На Волыни женщина предлагала полицейским деньги, "чтобы не везли мужа в ТЦК": чем всё закончилось

В Волынской области женщина пыталась подкупить полицейских, чтобы те не доставили мужчину, находившегося в розыске за самовольное покидание воинской части, в ТЦК и СП. Она предложила правоохранителям 500 долларов, однако те отказались и зафиксировали правонарушение.

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За попытку предоставить неправомерную выгоду суд назначил женщине штраф в размере 17 тысяч гривен. Об этом сообщается на портале Новости Волыни.

Подробности дела

Инцидент произошел несколько месяцев назад в селе Подгайцы: во время проверки документов правоохранители остановили местного жителя. После проверки по имеющимся базам данных выяснилось, что мужчина находится в розыске за самовольное оставление воинской части, поэтому полицейские предложили ему проехать в ТЦК.

Во время оформления документов в ситуацию вмешалась знакомая мужчины, которая к тому же была в нетрезвом состоянии. По данным следствия, женщина пыталась помешать действиям правоохранителей и неоднократно предлагала полицейским 500 долларов США, чтобы те не доставляли мужчину в ТЦК и СП.

В ответ правоохранители отказались от предложенной взятки, а сам факт попытки подкупа зафиксировали нагрудные камеры. Собранные материалы стали основанием для возбуждения уголовного дела по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу.

В ходе рассмотрения дела женщина полностью признала свою вину и выразила искреннее раскаяние. Суд учел эти обстоятельства, однако признал ее виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, в Черкасской области мужчина предлагал сотрудникам полиции деньги в обмен на то, чтобы его не доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК). Как выяснилось, гражданин находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Суд признал его виновным и назначил штраф.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Полтавской области суд вынес приговор мужчине за уклонение от призыва во время мобилизации. Он не явился в территориальный центр комплектования в назначенный день.

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