На войне без черного юмора никак: Юрий Гудыменко представил свою книгу 'Истории и войны' ветеранской общине

В киевском Ветеран Хабе состоялась презентация книги "Истории и войны" военнослужащего и главы ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрия Гудыменко. Младший сержант собрал аудиторию украинских ветеранов, жен военных и волонтеров. Сборник "Истории и войны" описывает уникальную борьбу за украинскую государственность, движение сопротивления и жизненные наблюдения автора о гражданских процессах в обществе.

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"Историй без войн не бывает, и пример Украины иллюстрирует этот факт очень ярко. Человечеству характерно быстро забывать уроки истории. За 30-40 лет война превратится для последующих поколений в пересказы, даты, монументы и странички учебника. Поэтому важно запечатлевать ее хроники: в текстах, фото, видео, произведениях искусства. У нас нет права на забвение", – убежден Юрий Гудыменко.

Издание, которое защитник Украины готовил во время реабилитации после тяжелого боевого ранения, содержит лучшие публицистические очерки Юрия Гудыменко с 2014 по 2023 годы. Он признается, что юмор, которым часто пронизаны его тексты, всегда пригодится, помогая справиться со сложными жизненными ситуациями.

“На войне без юмора никуда не деться. Да, это юмор черный, он не всегда цензурный. Но только на нем выезжаешь, потому что это защитный механизм психики, который тебя постоянно спасает", – делится военный.

Он признался, что издательство Фолио допечатывает уже третий тираж книги, чтобы удовлетворить высокий читательский спрос. А свой сборник Гудыменко посвятил погибшим собратьям, саперам 130-го батальона ТрО, которые служили вместе с ним с первых дней.

Все средства, собранные от продажи книги на презентации, будут перечислены БО "Украинский фонд "Мрія", который занимается семьями погибших, пропавших без вести и пленных военных.