На Украину движется непогода посреди весны: Волынь уже засыпает снегом. Видео

Синоптики предупредили Волынь об опасных метеорологических явлениях. Согласно их прогнозу погоды, в воскресенье, 6 апреля, в Луцке и Волынской области будут заморозки, ветрено, а на дорогах – гололедица. Однако непогода на Волыни началась уже сегодня – область засыпает снегом.

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В Волынском областном центре гидрометеорологии на 5 и 6 апреля объявили первый, желтый уровень опасности. Сейчас в Луцке 0°, и начинается снегопад.

Аналогичную погоду ожидают и в воскресенье – облачно, мокрый снег, на дорогах гололедица. Северо-западный ветер усилится до 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Видимость – 2-4 км.

"Погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения, движению транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работе коммунальных служб, связи и строительной отрасли", – предупредили синоптики.

Также завтра прогнозируют "образование временного снежного покрова высотой 3-8 сантиметров". Местные жители утверждают, что столько снега на улице уже сейчас.

Об этом свидетельствуют и соответствующие видео.

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Рахов также засыпает снегом.

Засыпало снегом поселок Старая Выжовка, а местные жители говорят, что облако ветром несет на Ковель и Луцк.

В областном гидрометцентре утверждают, что такая погода в Луцке и области сохранится до 11 апреля. В частности, прогнозируют ночные и утренние заморозки, снег и гололедицу на дорогах.

Такая погода не только на Волыни.

Ночью 6 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях, ночью 7 апреля в Украине кроме востока и юго-востока заморозки в воздухе 0-5°. 6 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях на дорогах гололедица; днем в западных, восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за ветра в некоторых областях объявлен первый и второй уровни опасности.

Такую погоду обусловило аторжение в Украину активного Черноморского циклона и поступление холодной арктической воздушной массы.

Если сегодня, по словам синоптиков, в области "местами умеренный мокрый снег", то завтра ожидают уже "значительный", с налипанием. Такая же погода будет держаться в понедельник, 7 апреля.

8-11 апреля в области будет снова "небольшой мокрый снег", и на дорогах гололедица. Однако заморозки прогнозируют только ночью, а днем будет до 5° тепла.

Как предупреждал OBOZ.UA, после непродолжительного потепления в Украину снова возвращается сильное похолодание, а существенное снижение температуры будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега. OBOZ.UA здесь собрал всю информацию о погодных условиях на ближайшие дни.

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