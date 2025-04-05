Морозы, снег, гололедица: синоптики назвали даты погодного 'апокалипсиса' в апреле. Карта

После непродолжительного потепления в Украину снова вернется сильное похолодание. Существенное понижение температуры будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега.

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Во многих регионах Украины ожидается гололедица. OBOZ.UA собрал информацию о погодных условиях на ближайшие дни.

По информации Украинского гидрометцентра, ночью 6 апреля в Житомирской, Винницкой, а также большинстве западных областей ударят морозы. Синоптики предупредили, что температура опустится до -5 градусов. А уже ночью 7 апреля морозы ожидаются по всей территории страны кроме востока и юго-востока.

Также сообщается, что 6 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях на дорогах гололедица. Днем в западных, восточных и юго-восточных областях будут порывы ветра 15-20 м/с.

В свою очередь в ГСЧС Украины сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий возможны перебои в работе транспорта, энергетических и коммунальных служб. Спасатели предупредили, что из-за перемещения арктического воздуха и активного циклона 6-7 апреля местами возможен снег до 15 см и гололедица на дорогах.

Несмотря на временное резкое похолодание в целом в течение апреля прогнозируется существенное повышение температуры воздуха и увеличение количества солнечных дней. Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в апреле продолжится устойчивая тенденция повышения температуры воздуха, которая будет еще более выраженной, чем в марте.

В апреле температура воздуха ожидается достаточно высокой по сравнению с многолетними климатическими наблюдениями. Максимальные отклонения от нормы ожидаются в восточной и северо-восточной Европе. В Украине апрель ожидается в целом теплее средних многолетних показателей, однако превышение нормы будет не столь значительным, как это было в марте и составит примерно +1,5…+2,7 градуса по сравнению с нормой.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, на Украину надвигаются заморозки. Они будут носить потенциально опасный характер. Поэтому следует следить за предупреждениями от синоптиков, чтобы быть готовыми к любому проявлению погоды.

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