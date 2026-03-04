На Тернопольщине умерла бывшая связная УПА Галина Кравчук: чем она известна

К сожалению, перестало биться сердце последней связной Украинской повстанческой армии с псевдонимом "Галинка" – Галины Никитичны Кравчук. Известная жительница Тернопольщины ушла из жизни 92-м году, не дожив до еще одного дня рождения всего две недели.

Видео дня

Похороны почетной гражданки Лановецкой общины состоится завтра, 5 марта, сообщил городской совет. В свою очередь OBOZ.UA узнал, как жила бывшая связная УПА.

Семья подпольщиков

Родилась Галина Никитична в марте 1933 года в селе Гнездичное (Збаражский район на Тернопольщине). Причем уже в 12-летнем возрасте она стала связной подполья, получив псевдоним "Галинка". И это неудивительно, потому что вся семья женщины была связана с ОУН УПА.

В столь юном возрасте Галинка выполняла довольно ответственные поручения. А тайные сообщения подпольщиков она переносила в заплетенной косе.

В 1945 году Галинка пережила потерю сразу трех братьев, которые были бойцами ОУН. Михаил и Анатолий были насмерть замучены в советских тюрьмах, и место их захоронения до сих пор не известно. А Николай, ее третий брат, знал, что пыток может не выдержать, и застрелился.

В этом же году Галинка также была арестована и провела в тюрьме четыре года.

Выселение и возвращение

В марте 1949 года юную подпольщицу вместе с матерью и младшей сестренкой Леночкой выселили на Дальний Восток. Там Галина Никитична встретила своего будущего мужа, Ивана Пинегина из семьи репрессированных. Они вместе воспитали дочь Ирину и сына Николая.

Только в 1965 году женщина с мужем смогли вернуться в Украину.

Галина Кравчук активно участвовала в общественной и политической жизни Родины. Так, она участвовала в создании Лановецкой райорганизации Народного руха Украины. А во время Революции Достоинства продолжала борьбу уже на волонтерском фронте – помогала украинским защитникам и поддерживала тех, кто в этом нуждался.

Мечта всей жизни

С весны 2022 года Галина начала вязать носки нашим воинам, и вкладывала записочки со своими благословениями и словами поддержки защитникам. Своими искалеченными руками эта женщина успела вывязать 270 пар носков.

В документальной ленте о деятельности УПА, Галине Никитичне посвятили отдельную серию. Женщина говорила: "Моей единственной мечтой является свободная Украина и люди, которые будут патриотами своей страны. Цивилизация ведет туда, куда ведет ее дорога крестная, потому что ум – категория земная, а мудрость – категория небесная".

Как сообщал OBOZ.UA, также в возрасте 90 лет ушел из жизни исследователь истории Украинской повстанческой армии Петр Содоль. Американский публицист и общественный деятель украинского происхождения родился на Тернопольщине, учился, служил и проживал в США, и даже воевал во Вьетнаме.

А на 101-м году жизни отошла в вечность бывшая связная УПА Мария Васильевна Волочанская. Она была известным врачом, участницей национально-освободительного движения и общественным деятелем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!