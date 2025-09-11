На 101 году жизни умерла бывшая связная УПА Мария Волочанская: что еще о ней известно

На 101-м году жизни отошла в вечность бывшая связная УПА Мария Васильевна Волочанская. Она была известным врачом, участницей национально-освободительного движения и общественным деятелем.

Об этом сообщил Калушский городской совет. Отмечается, что это была женщина, жизнь которой стала примером служения Украине и людям.

Что известно об умершей

Мария Васильевна Волочанская родилась 30 мая 1925 года в селе Сивка Войниловская, в семье Тимкиховых.

Женщина прошла непростой путь, полный вызовов и борьбы. Училась сначала в начальной местной школе, а затем в монастыре Василиянок в Станиславове и Рогатинской гимназии.

В юном возрасте вступила в ряды ОУН. После школы два года работала лектором, проходила курсы медсестер в Карпатах, после чего была распределена в сотню Бея.

В 1945 году поступила в Станиславский государственный медицинский институт, который закончила в 1951 году по специальности "врач-лекарь". После окончания института работала в Жабьевской районной больнице, а с 1953 года – в Калушской районной больнице.

С 1957 года и до выхода на пенсию возглавляла инфекционное отделение Калушской райбольницы.

Мария Васильевна – основательница Калушской горрайонной организации "Союз украинок", участница боевых действий УПА и национально-освободительного движения.

Принимала активное участие в общественной жизни, оставаясь всегда верной идее украинской государственности и бескомпромиссной в своих убеждениях. Вместе с мужем Мирославом Волочанским она воспитала двоих детей. Судьба подарила ей счастье дожить до 100 лет.

"Ее жизненный путь – это настоящий пример любви к Украине, силы характера, профессионализма и женской мудрости. Светлая память о Марии Васильевне навсегда останется в сердцах ее семьи, коллег и всех, кто имел честь знать эту необыкновенную женщину. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Пусть Господь дарует вечный покой ее душе", – резюмировали печальную весть в общине.

15 января этого года на 101-м году также ушла из жизни связная Украинской повстанческой армии Ангелина Паламар. Женщина была разведчицей повстанцев в период освободительной борьбы украинского народа в ХХ веке.

Напомним, что недавно на 97-м году жизни отошел в вечность Иван Мирон – участник освободительного движения, член ОУН, политзаключенный и борец за независимость Украины. Его жизнь – это история несокрушимости и преданности идее свободного государства, которую он отстаивал ценой молодости и десятилетий заключения.

