Умер известный пластун, исследователь истории УПА Петр Содоль. Фото

В конце 2025-го, 31 декабря, в возрасте 90 лет ушел из жизни исследователь истории Украинской повстанческой армии (УПА) Петр Содоль. Американский публицист и общественный деятель украинского происхождения родился на Тернопольщине, учился, служил и проживал в США, воевал во Вьетнаме.

О его смерти сообщил историк и нардеп Владимир Вятрович на своей странице в Facebook. Он отметил, что работы Содоля о повстанческом движении на украинском и английском языках стали проявлением качественно нового уровня историографии УПА.

Что известно о Петре Содоле

Родился 4 июля 1935 года в селе Николаевка Бучацкого уезда Тернопольского воеводства Польской Республики (сейчас это село Чертковского района на Тернопольщине) в семье сотника Армии УНР Петра Содоля-Зилинского. В 1944 году вместе с отцом попал в Западную Германию, откуда в 1949 году эмигрировал в США.

Окончил Национальный университет штата Небраска, где получил степень бакалавра политических наук и магистра библиотековедения. С 1958 по 1978 год Петр Содоль служил в американской армии. Участвовал в войне во Вьетнаме, где вывел из окружения свою часть. Военный был дважды ранен и получил ряд наград.

О своем участии в войне во Вьетнаме в одном из интервью заявил следующее:

"Американский солдат во Вьетнаме выполнял свой гражданский долг. Мы же имели еще одну, дополнительную причину. Для нас враг был тот же, что угнетал нашу Украину. Этот враг – коммунизм".

В отставку Содоль вышел в звании майора. После этого он был сотрудником Издательского комитета "Летопись УПА", а также президентом издательской корпорации "Пролог" в Нью-Йорке.

Он был активным членом Пласта и одним из первых исследователей истории Украинской повстанческой армии. Как пишет Вятрович, его работы опирались на чрезвычайно богатую базу источников – прежде всего документы самого повстанческого движения, а также воспоминания непосредственных участников, со многими из которых он был лично знаком.

"Тщательная проверка фактов, четкая структура изложения, интересные обобщения и выводы, в частности опирающиеся на собственный общественный и военный опыт, отличали его исследования. Он скрупулезно отыскивал информацию и восстанавливал биографии сотен подпольщиков, которые без его труда могли бы остаться в истории известными только по псевдонимам", – отметил историк.

Петр Содоль был соавтором одной из самых популярных книг Центра исследований освободительного движения – "Украинская Повстанческая Армия. История непокоренных". Именно он сохранил и передал в архив Центра уникальные материалы из коллекции Николая Лебедя, которые сейчас доступны онлайн для всех.

"Лично мы встречались всего несколько раз, общались в основном по телефону и по письмам. К сожалению, теперь понимаю, что этого было слишком мало. Я был искренне удивлен, узнав о его возрасте – почти полувековой разницы между нами совсем не чувствовалось. Вечная память Тебе, друг!" – написал Вятрович.

