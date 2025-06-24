На Сумщине мужчина не явился в ТЦК по боевой повестке, но потом пошел служить: стало известно, наказали ли его

В Украине к одному году испытательного срока приговорили действующего военнослужащего, который проигнорировал первое направление для прохождения медицинского осмотра, а впоследствии – боевую повестку. На судебном заседании мужчина объяснил, что не смог явиться вовремя в центр сбора из-за температуры.

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Решение по делу 19 июня 2025 года принял Тростянецкий районный суд Сумской области. Текст опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Известно, что обвиняемый – уроженец села Печины Сумской области. В 2023 году ему вручили направление на ВВК, которое он проигнорировал, на осмотр не прошел, по повестке не явился и был объявлен в розыск.

11 ноября того же года мужчину доставили в ТЦК и СП и повторно отправили на военно-врачебную комиссию. По ее результатам военнообязанного признали годным к службе в частях обеспечения и территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

14 ноября ему выписали боевую повестку на отправку в воинскую часть через три дня, 17-го числа. Но после этого украинец не прибыл в указанное место сбора.

Во время допроса мужчина полностью признал вину. Он заявил, что "не явился по повестке по состоянию здоровья, была температура", а также сообщил, что теперь проходит военную службу. В тексте приговора нет информации о том, когда именно обвиняемый начал служить.

Суд признал украинца виновным по статье 336 УКУ, но учел все смягчающие обстоятельства, ввиду чего назначил мягкое наказание – год испытательного срока.

Как писал OBOZ.UA, ранее на Закарпатье мужчина два года избегал мобилизации и оправдался тем, что "перепутал дату". Уклониста приговорили к двум годам испытательного срока.

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