На Закарпатье мужчина два года избегал мобилизации, потому что 'перепутал дату': как наказали

На Закарпатье мужчина два года избегал мобилизации, поскольку "перепутал дату". Уклониста приговорили к 2 годам испытательного срока.

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Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал.

По информации суда, житель Закарпатья в мае 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. После получения повестки мужчина не явился в территориальный центр комплектования, фактически уклонившись от мобилизации.

На судебном заседании он признал свою вину и заявил, что не прибыл в ТЦК из-за того, что "перепутал дату". Обвиняемый покаялся и пообещал больше так не поступать.

Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание – 4 года лишения свободы, заменив его на 2 года испытательного срока. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, в Черкассах суд вынес приговор 36-летнему мужчине за уклонение от мобилизации, которое обвиняемый аргументировал религиозными убеждениями. Его признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области мужчина получил четыре повестки, но отказался от мобилизации. Свое нежелание проходить военную службу он объяснил тем, что ранее несколько воинских частей не взяли его из-за состояния здоровья.

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