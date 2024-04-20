Землю накрывает мощная магнитная буря: как защититься метеочувствительным людям

С 19 по 22 апреля на Земле бушует магнитная буря. Это не последнее такое явление в этом месяце, но больше в апреле столь мощных бурь уже не будет.

Как свидетельствуют новые данные Мeteoagent, 19 апреля возмущения на Солнце по К-индексу достигли 6 баллов – это считается очень сильной бурей. 20 апреля ожидается трехбалльная буря, но уже 21 числа она усилится до 4 баллов.

Таким образом, самая мощная в месяце магнитная буря уже прошла, к тому же протуберанец на Солнце, который и стал причиной явления, находился в обратной от Земли стороне.

Однако солнечная активность прогнозируется на 27, 28 и 30 апреля. Это тоже будут слабые, трехбалльные бури.

Что такое К-индекс

Это глобальный индекс геомагнитной активности, основанный на 3-часовых измерениях наземных магнитометров по всему миру. Каждая станция откалибрована в соответствии со своей широтой и сообщает определенный К-индекс в зависимости от геомагнитной активности, измеренной в местоположении магнитометра.

Однако существует и общий для всей планеты индекс геомагнитных бурь – Kp-индекс или планетарный К-индекс. Именно он и указан в данных Мeteoagent.

Что такое магнитная буря

Геомагнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли из-за вспышек в короне Солнца. Вокруг нашей планеты есть магнитосфера (она, кстати, есть далеко не у каждого небесного тела). Это своеобразная защита от солнечной радиации. После вспышки в короне Солнца так называемый солнечный ветер достигает Земли и начинает сильнее давить на магнитную оболочку нашей планеты.

Обычно давления магнитосферы планеты и солнечного ветра постоянны и равны. Однако во время вспышек на Солнце растет скорость солнечного ветра, соответственно, растет его давление на магнитосферу Земли. Колебания таких давлений и есть геомагнитная буря.

Кто ее чувствует и что делать во время магнитных бурь

Под влияние геомагнитных возмущений попадают метеочувствительные и метеозависимые люди. Ухудшение самочувствия у таких людей некоторые медики объясняют тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярное кровообращение и наступает кислородное голодание тканей.

Именно поэтому изменение магнитного поля Земли может привести к повышению давления, головной боли, снижению работоспособности и обострению хронических заболеваний.

Медики советуют защищаться от магнитных бурь не только метеочувствительным, но и всем людям. Прежде всего стоит на время изменить свой режим дня с тем, чтобы можно было хорошо высыпаться.

Особое внимание следует уделить рациону и отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя, кофе. Напротив, рекомендуется включить в рацион травяные чаи и пить больше воды.

Также медики рекомендуют отказаться от тяжелых физических нагрузок, заменить силовую тренировку прогулкой на свежем воздухе.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля на всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Кроме магнитных бурь ожидаются ночные заморозки от 0 до 5°С. Синоптики также предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

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