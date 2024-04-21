Львов и область засыпало аномальным градом: фото и видео

В воскресенье, 21 апреля, Львов и область засыпало аномальным градом, похожим на снег. Улицы, уже успевшие покрыться зеленью, побелели, как зимой.

Соответствующие фото и видео шокированные жители региона публикуют в соцсетях и Telegram-каналах. В частности, необычные осадки зафиксированы также в Брюховичах.

Тем временем, Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что ночью и утром 22-23 апреля ожидается сильный заморозок 0-5 градусов по Цельсию. Поэтому в области объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Напомним, из украинских Карпат тоже никак не уйдет зима. На вершинах гор Украинских Карпат 21 апреля 2024 продолжалась зимняя погода. Там все еще лежал снег.

Кроме того, утром 21.04.2024 на горе Поп Иван был зафиксирован мороз – 6 градусов ниже нуля. Погода была ясной, ветер северный, со скоростью 11 метров в секунду.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 апреля в Киеве из-за ухудшения погодных условий дерево упало на авто. Кроме того, из-за дождя подтопило проезжую часть в одном из районов.

– В Киеве с 22 по 28 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, ожидаются дожди. К концу недели температура воздуха в столице прогреется до +22°С.

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