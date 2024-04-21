Дожди и постепенное повышение температуры: прогноз погоды в Киеве на следующую неделю

В Киеве с 22 по 28 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, ожидаются дожди. К концу недели температура воздуха в столице прогреется до +22°С.

Об этом сообщил портал Sinoptik. На выходные в столицу возвратится весенняя погода.

В понедельник, 22 апреля, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью ожидается сильный дождь. В течение всего дня, начиная с утра, осадков не ожидается. Температура воздуха +6°С…+14°С.

Во вторник, 23 апреля, пасмурная погода будет держаться в столице весь день, утром ожидается недолгое прояснение. Без осадков. Температура воздуха +8°С…+14°С.

В среду, 24 апреля, в городе на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Весь день сильный дождь, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать. Температура воздуха +9°С…+13°С.

В четверг, 25 апреля, утро в Киеве будет пасмурным, но облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Вечером, вероятно, пройдет дождь. Температура воздуха +11°С…+18°С.

В пятницу, 26 апреля, вечером погода у города прояснится, но к этому моменту небо будет покрыто облаками. Утром будет идти сильный дождь. Днем и вечером осадки не ожидаются. Температура воздуха +9°С…+15°С.

В выходные, 27-28 апреля, синоптики прогнозируют в столице облачную погоду с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в субботу +8°С…+19°С; в воскресенье +10°С…+22°С.

Как сообщал OBOZ.UA, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

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