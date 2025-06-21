На Ривненщине умер военный, которого освободили из плена во время обмена '1000 на 1000'. Фото

В Здолбунове, Ровенская область, 21 июня сообщили о смерти освобожденного из российского плена украинского военного Сергея Добровольского. Воину было всего 43 года.

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Сергей в мае этого года вернулся из российского плена. Печальную весть о его смерти принес городской голова Здолбунова Владислав Сухляк.

"У нас снова очень тяжелые новости. Умер Сергей Добровольский, наш земляк, который воевал за Украину и с 2023 года находился в плену. Сергей Добровольский вернулся из плена в конце мая этого года. Несколько дней назад его встретили земляки в родном городе. Сергею было 43 года. Война с проклятым оккупантом забирает жизни и здоровье защитников. Светлая память и искренние соболезнования близким Сергея", – отметил мэр.

Владислав Сухляк пообещал позже рассказать детали захоронения.

По словам городского головы, в течение всего времени пребывания в российском плену Сергея Добровольского считали пропавшим без вести.

В этом году в мае Сергея вернули в Украину в рамках обмена военнопленными "1000 на 1000". И лишь несколько дней назад, 17 июня, бойца встретили жители города Здолбунов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Лешан. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 сентября 2024 года.

Также на фронте в результате удара барражирующим боеприпасом погиб военный из села Фасова Киевской области Андрей Свириденко. Сердце храброго украинского воина остановилось 11 июня.

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