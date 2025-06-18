Ему навсегда будет 23: на фронте погиб военный с Киевщины Андрей Свириденко. Фото

На фронте в результате удара барражирующим боеприпасом погиб военный из села Фасова Киевской области Андрей Свириденко. Сердце храброго украинского воина остановилось 11 июня.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токарь.

"11 июня 2025 года на Сумском направлении в результате удара барражирующим боеприпасом типа "Ланцет" погиб младший сержант Андрей Вячеславович Свириденко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 28 июля 2001 года в селе Фасова на Макаровщине. В 2019 году Герой подписал контракт на службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Младший сержант Андрей Свириденко был командиром отделения 3-го зенитно-ракетного взвода зенитной ракетно-артиллерийской батареи зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона в/ч А0281.

Он с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас. Его с победой ждали жена, мать и две младшие сестрички. Героя похоронят 19 июня на кладбище в Фасовой.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины... Вечная и светлая память воину-защитнику! Низкий поклон и Царство Небесное", – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Николай Мельниченко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 7 июня.

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