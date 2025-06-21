Герой вернулся на щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Андрея Лешана. Фото
На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Лешан. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 сентября 2024 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!
"Опять болезненная потеря в Боярской общине. 10 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи села Долиновка Новогродовской городской громады Покровского района Донецкой области погиб стрелок-санитар младший сержант Андрей Лешан. С тех пор считался без вести пропавшим", – говорится в сообщении.
Воин родился 27 февраля 1989 года в Боярке. В 2004 году окончил Боярскую ООШ № 1. Образование техника-инспектора получил в Криворожском профессиональном колледже государственного некоммерческого предприятия "Государственный университет "Киевский авиационный институт", специальность – "Техническое обслуживание". Работал в сфере ресторанного обслуживания.
В ряды ВСУ мобилизован по контракту 22 июня 2024 Днестровским РТЦК и СП Черновицкой области. Тело погибшего защитника Украины удалось вернуть во время очередного обмена телами павших воинов 25 февраля 2025 года. После проведения ДНК-экспертизы он был идентифицирован.
"В скорби остались мать, отец и сестра... Память о Герое Андрее Лешане вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате удара барражирующим боеприпасом погиб военный из села Фасова Киевской области Андрей Свириденко. Сердце храброго украинского воина остановилось 11 июня.
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