На Прикарпатье мужчина, который находился в розыске, отказался ехать в ТЦК с полицейскими: чем все закончилось

На Ивано-Франковщине мужчина, который находился в розыске, отказался ехать полицией в территориальный центр комплектования. За такие действия суд признал его виновным в злостном неповиновении правоохранителям.

От судьи нарушитель получил лишь устное замечание. Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Что известно

По материалам дела известно, что 16 июля в селе Кобаки правоохранители остановили мужчину, который находился в розыске. Во время проверки документов полиция требовала, чтобы он поехал в ТЦК, однако тот отказался и попытался убежать. Его действия квалифицировали как злостное неповиновение законному требованию правоохранителей, что подпадает под статью 185 КУоАП.

На суде мужчина частично признал вину, объяснив, что имел отсрочку от мобилизации, поэтому он считал требование необоснованным. Рассмотрев протоколы, рапорты и видео с нагрудных камер, суд пришел к выводу, что факт неповиновения подтвержден.

В то же время оценив правонарушение как малозначительное и не причинившее вреда, судья применила статью 22 КУоАП и освободила мужчину от ответственности.

Вместо наказания он получил устное замечание, дело закрыли, а судебный сбор платить не пришлось.

