В Черкасской области мужчина сливал в Telegram данные о местах раздачи повесток и поплатился: что ему грозит. Фото

В Черкасской области мужчина распространял в Telegram данные о местах раздачи повесток сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки. Информация в чате помогала местным не попадаться на глаза полицейским и ТЦК.

Видео дня

Сейчас гражданину сообщено о подозрении, ему грозит заключение сроком от пяти до семи лет. Подробности сообщили на сайте Офиса генерального прокурора.

Детали дела

По данным следствия, в течение июля и августа 2025 года подозреваемый администрировал Telegram-группу, где публиковал информацию о местах вручения повесток сотрудниками ТЦК и СП, а также их маршруты. Данные, зашифрованные под условные слова и погодные явления, помогали местным жителям избегать встреч с представителями ТЦК и полиции.

Во время обыска у него изъяли телефон с доказательствами противоправной деятельности. Интернет-сообщество уже заблокировано.

"При процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры сообщено о подозрении 50-летнему жителю Каневщины в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины)", – указано в сообщении.

По ч. 1 ст. 114-1 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, на Волыни мужчина сливал в Viber-сообщество места пребывания мобильных групп оповещения ТЦК и СП. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет, однако освободил от отбывания тюремного срока, заменив это испытательным сроком продолжительностью два года.

Как ранее писал OBOZ.UA, житель Закарпатской области подделал свидетельство о рождении своего сына, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Инцидент произошел в мае 2025 года. Решение по делу принял Свалявский районный суд, назначили наказание в виде штрафа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!