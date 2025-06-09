'На повестке дня – принудительная эвакуация': глава Днепропетровской ОВА созвал Совет обороны области

В понедельник, 9 июня, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак созвал Совет обороны области. Основной темой встречи была принудительная эвакуация семей с детьми с прифронтовых территорий Синельниковского района.

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Об этом глава ОВА сообщил в Telegram. Также во время заседания обсуждались темпы мобилизации и ход строительства фортификаций в регионе, который граничит с Донецкой областью.

"Совет обороны. Собрались на очередное заседание вместе с представителями команды ОВА, силового блока, военными, ГСЧС. Онлайн - руководители районов. Работы достаточно, поэтому скоординировали действия. Благодарен областям, которые направили на Днепропетровщину своих специалистов", – рассказал о результатах встречи Лысак.

Также чиновник сообщил, что, среди прочего было обсуждено освобождение от налогообложения владельцев земельных участков, на которых возводят оборонительные рубежи.

"Имеем более 140 заявок. Механизм отработан. Также тема безопасности на воде. В этом году уже погибли более 30 человек. Призываем жителей быть сознательными, а местные власти усилить контроль", – резюмировал заседание чиновник.

Накануне стало известно о том, что пока нет оснований для эвакуации из города Сумы. Впрочем, ситуация на границе области со страной-террористом Россией остается напряженной, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины.

Напомним, что страна-террорист постоянно атакует Днепропетровскую область различными видами вооружения. Поэтому из-за ситуации с безопасностью 1 июня была введена вторая волна принудительной эвакуации из Синельниковщины.

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