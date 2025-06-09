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"На повестке дня – принудительная эвакуация": глава Днепропетровской ОВА созвал Совет обороны области

Анна Павлова
Новости. Общество
3 минуты
3,2 т.
'На повестке дня – принудительная эвакуация': глава Днепропетровской ОВА созвал Совет обороны области

В понедельник, 9 июня, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак созвал Совет обороны области. Основной темой встречи была принудительная эвакуация семей с детьми с прифронтовых территорий Синельниковского района.

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Об этом глава ОВА сообщил в Telegram. Также во время заседания обсуждались темпы мобилизации и ход строительства фортификаций в регионе, который граничит с Донецкой областью.

"На повестке дня – принудительная эвакуация": глава Днепропетровской ОВА созвал Совет обороны области
"На повестке дня – принудительная эвакуация": глава Днепропетровской ОВА созвал Совет обороны области
"На повестке дня – принудительная эвакуация": глава Днепропетровской ОВА созвал Совет обороны области
"На повестке дня – принудительная эвакуация": глава Днепропетровской ОВА созвал Совет обороны области

"Совет обороны. Собрались на очередное заседание вместе с представителями команды ОВА, силового блока, военными, ГСЧС. Онлайн - руководители районов. Работы достаточно, поэтому скоординировали действия. Благодарен областям, которые направили на Днепропетровщину своих специалистов", – рассказал о результатах встречи Лысак.

Также чиновник сообщил, что, среди прочего было обсуждено освобождение от налогообложения владельцев земельных участков, на которых возводят оборонительные рубежи.

"На повестке дня – принудительная эвакуация": глава Днепропетровской ОВА созвал Совет обороны области
"На повестке дня – принудительная эвакуация": глава Днепропетровской ОВА созвал Совет обороны области
"На повестке дня – принудительная эвакуация": глава Днепропетровской ОВА созвал Совет обороны области

"Имеем более 140 заявок. Механизм отработан. Также тема безопасности на воде. В этом году уже погибли более 30 человек. Призываем жителей быть сознательными, а местные власти усилить контроль", – резюмировал заседание чиновник.

"На повестке дня – принудительная эвакуация": глава Днепропетровской ОВА созвал Совет обороны области
"На повестке дня – принудительная эвакуация": глава Днепропетровской ОВА созвал Совет обороны области

Накануне стало известно о том, что пока нет оснований для эвакуации из города Сумы. Впрочем, ситуация на границе области со страной-террористом Россией остается напряженной, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины.

Напомним, что страна-террорист постоянно атакует Днепропетровскую область различными видами вооружения. Поэтому из-за ситуации с безопасностью 1 июня была введена вторая волна принудительной эвакуации из Синельниковщины.

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