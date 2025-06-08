'Ситуация на границе напряженная': глава ОГА сказал, есть ли основания для эвакуации из Сум

Сейчас нет оснований для эвакуации из города Сумы. Впрочем, ситуация на границе области со страной-террористом Россией остается напряженной, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров. Он отметил, что областная власть находится в постоянной координации с военным командованием. И все решения принимаются своевременно и ответственно.

"В последнее время в медиа распространяются эмоциональные заявления разных людей о ситуации с безопасностью в области. Призываю ориентироваться исключительно на официальные источники. Из приграничных районов, которые систематически обстреливаются, продолжается эвакуация гражданского населения", – рассказал чиновник.

Он добавил, что за последнюю неделю на более безопасные территории выехали почти 900 человек. К эвакуационным мероприятиям привлечены районные администрации, спасатели, полиция и волонтерские организации.

В частности, в области функционируют транзитные центры и пункты временного размещения.

"Ресурсы для приема людей есть. Мы не недооцениваем угроз. Но и не преувеличиваем. Военные действуют слаженно, держат рубежи и сдерживают попытки противника продвинуться вглубь области", – добавил Григоров.

Чиновник рассказал также, что самые интенсивные боевые действия, как и до этого, происходят на границе, в частности в Юнаковской и Хотинской громадах. Враг пытается расширить зону активных боевых действий, действует малыми группами, однако наши защитники не дают ему закрепиться.

"Получаем запросы от подразделений, которые держат оборону на Сумском направлении, и обеспечиваем их необходимым. Призываю доверять официальным источникам и поддерживать наших военных", – резюмировал свое сообщение глава Сумской ОВА.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия продолжает наступательную операцию в Сумской области. Несколько дней назад врагу удалось продвинуться и закрепиться на нескольких участках. По информации аналитиков, путинские войска оккупировали Кондратовку, расположенную примерно в 4 км от государственной границы. Также под контроль врага перешел поселок Алексеевка в 5 км от границы.

Напомним, российские войска пытаются увеличить зону боевых действий в Сумской области. Для расширения своего плацдарма захватчики усиливают пехотные штурмы.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны указывают на то, что оккупационные силы РФ активизируют усилия по расширению линии фронта на севере Сумской области. Они намерены продвигаться тремя осями наступления на север и северо-восток от города Сумы.

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