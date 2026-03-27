'Началась активная миграция': в нацпарке 'Тузловские лиманы' в Одесской области заметили дельфинов. Фото

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" возле Татарбунар Одесской области в этом году впервые заметили стаю дельфинов-афалин. Млекопитающих зафиксировали во время обследования побережья Черного моря.

Об этом сообщил глава научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев. По его словам, стая из пяти особей охотилась на рыбу, держась на расстоянии друг от друга.

Как пояснил биолог, появление афалин связано с сезонной миграцией рыбы. В Северо-Западное Причерноморье уже приплывают атерина, кефаль, хамса, камбала и другие виды.

Именно на такую рыбу охотятся дельфины, вернувшиеся в украинские прибрежные воды после зимовки вблизи временно оккупированного Крыма, Грузии и Турции.

Кроме дельфинов, в прибрежной зоне активно охотятся рыбоядные птицы, в частности, бакланы, чайки и ныряльщики.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину и до настоящего времени, согласно экспертным оценкам нацпарка, за четыре года уже погибло более 80 тысяч черноморских китообразных трех видов, в том числе и несколько тысяч млекопитающих от отравления токсичным мазутом во время аварии российских танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.

