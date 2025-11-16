Подводная катастрофа: выяснилось, как война в Украине истребляет дельфинов в Черном море

С начала полномасштабного вторжения России в Черном море фиксируют масштабную гибель дельфинов, китов и морских свиней. Мониторинг черноморских стран показал беспрецедентные показатели потерь среди морских млекопитающих.

Причиной катастрофы стали сочетание военного шумового воздействия, взрывов и загрязнения морской среды. Об этом в комментарии СМИ рассказал доктор биологических наук, профессор Иван Русев, начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы".

По словам ученого, до начала боевых действий в январе 2022 года возле оккупированного Крыма наблюдали аномальную активность российских военных кораблей и субмарин, а также нетипичное количество погибших дельфинов и птиц. Однако первые масштабные случаи гибели в северо-западной части моря фиксировали уже в марте того же года, когда животные возвращались с зимовки.

Морские животные теряют способность ориентироваться в пространстве с помощью эхолокации из-за влияния военных сонаров (гидролокаторов, систем, использующих звуковые волны для обнаружения подводных объектов путем излучения звука и анализа эха), взрывов и мин. Вследствие этого дельфиныне могут эффективно охотиться, поэтому организм животного начинает расщеплять жиры. Токсины попадают в кровоток, что приводит к отравлению и ослаблению иммунитета.

"Именно мощное первичное влияние войны запустило каскад вторичных патологий, в том числе и вирусных", – отметил Иван Русев.

С февраля по август 2022 года черноморские страны фиксировали многочисленные случаи контузий и гибели животных. Мониторинг в национальном парке "Тузловские лиманы" показал рекордную цифру: 8,5 погибших особей на 1 км побережья, тогда как до войны этот показатель составлял 0,07.

По оценкам полевых наблюдений и данных от других стран, в первые полгода полномасштабного российского вторжения погибли около 50 тысяч китообразных.

Несмотря на уменьшение активности военных кораблей в этом году, экосистема Черного моря подверглась новому удару. Около 3-4 тысяч китообразных погибли в результате утечки мазута из танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Как ученые предлагают решить проблему

Для восстановления популяции дельфинов ученые настаивают на создании морского резервата площадью не менее 3 тыс. кв. км и реабилитационного центра на базе НПП "Тузловские лиманы". Такие меры предусмотрены международными обязательствами Украины, в частности соглашением ACCOBAMS и Планом действий по исследованию и охране морских млекопитающих Черного и Азовского морей.

"Полномасштабное вторжение России привело к беспрецедентной экологической катастрофе в Черном море. Восстановление популяции дельфинов – долгий путь, но за это стоит бороться", – подытожил Русев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, вооруженная агрессия России против Украины нанесла масштабный ущерб экосистеме Черного моря. Отдельные природоохранные зоны, в том числе и Кинбурнская коса, фактически уничтожены, а их восстановление сейчас под вопросом.

