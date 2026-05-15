"На первом месте – безопасность": Беца назвала главные условия возвращения украинских семей из-за границы

Украина работает над тем, чтобы вернуть из-за границы своих граждан. В приоритете для этого стоит задача создания благоприятных условий, в частности условий безопасности.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца в интервью "Укринформу". По ее словам, украинские семьи, которые выехали в ЕС, быстро теряют собственную идентичность.

"Для нас, конечно, важно, чтобы дети, которые были вынуждены уехать из-за войны и искать убежища в других странах, вернулись, потому что это наша страна и наша нация. Мы также понимаем, что для того, чтобы возвращение произошло, нужно создать соответствующие условия: безопасность, доступ к жилью, образованию, а также доступ их родителей к работе. Это четыре базовых условия, которые должны быть соблюдены, чтобы семьи возвращались вместе с детьми. Но, безусловно, на первом месте – безопасность", – говорит чиновница.

Относительно образования, как говорит Беца, она привела пример временно оккупированных территорий и того, как это подается в России. По ее словам, с одной стороны, Россия стирает идентичность украинских детей, а с другой стороны – украинские дети вместе со своими семьями очень быстро ассимилируются в других странах, в частности в странах-членах Евросоюза.

"Они забывают язык, историю, культуру. Поэтому теперь если не физически, то по крайней мере интеллектуально нам надо возвращать наших людей, молодежь, детей. И здесь образование является чрезвычайно важным. Следовательно, важна поддержка также субботних, воскресных украинских школ, которые действуют в разных странах, именно в контексте сохранения идентичности украинских детей", – утверждает она.

Что происходит в Европе

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что его правительство планирует переписать специальный закон для беженцев из Украины. Для них обещают ввести социальные выплаты как у чехов, техосмотр для авто с украинскими номерами, а также усиленные проверки работы и страховки. Он пообещал до конца мая подготовить и внести изменения в закон Lex Ukrajina, чтобы прекратить злоупотребление льготами со стороны украинцев.

В то же время, по информации Департамента статистики Эстонии, за шесть лет – с 2020 по 2025 год – население Эстонии выросло на 31 856 человек. Но весь этот прирост обеспечила миграция: в страну переехало на 63 тыс. человек больше, чем выехало. Большая доля этого потока – украинские беженцы, которые массово прибыли после начала полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган подтвердил, что Дублин финансово будет поощрять украинских беженцев возвращаться на родину. Впрочем, конечного плана по возвращению украинцев домой правительство страны не имеет, поэтому о конкретных суммах или сроках речь пока не идет.

Как уже сообщал OBOZ.UA, абсолютное большинство из 89 тыс. украинских беженцев, которым с начала полномасштабного российского вторжения предоставила приют Эстонская республика, уже покинули страну. Сейчас там остаются 25 тыс. украинцев.

