Десятки тысяч украинских беженцев "сбежали" из страны ЕС: почему выезжают

Абсолютное большинство украинских беженцев, которым за время полномасштабного российского вторжения предоставила приют Эстония, уже покинули эту страну. Сейчас в этой стране остается 25 тыс. украинцев – вероятно, из-за материальных трудностей, отсутствия работы с соответствующим уровнем квалификации

Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, пишет "Главком". Она отмечает, что украинцы не только возвращаются из Эстонии домой, но и переезжают в другие европейские страны.

"В начале полномасштабного вторжения России к нам приехало 89 тыс. украинцев. Впоследствии часть из них вернулась обратно в Украину или переехала в другие европейские страны. Поэтому по состоянию на сейчас у нас остаются 25 тыс. украинских граждан", – отмечает дипломат.

Она заверила, что эстонская власть пытается помочь украинцам "чем только может" и обеспечить им надлежащие условия жизни. Кроме того, для украинских детей была открыта специальная школа, где они могут учиться по особому учебному плану – и эстонскому, и украинскому, – а обучают их украинские учителя, которые переехали в Эстонию.

"Идея в том, чтобы они не теряли связь со своей культурой, историей и языком. Если они впоследствии вернутся в Украину, то смогут продолжить обучение у себя дома и не чувствовать, что было упущено время", – отметила Аннели Кольк.

Почему украинцы уезжают из Эстонии

Согласно данным Евростата, с конца октября до начала марта количество украинских беженцев в Эстонии сократилось с 34 870 до 33 140 человек. Большинство из них – это женщины и дети.

Главной причиной может быть недовольство своим материальным положением – лишь треть беженцев довольна уровнем своих доходов, для 62% респондентов этого оказалось мало, некоторым из них не хватает денег даже, чтобы обеспечить себя едой.

Как сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), таких беженцев – лишь 2%, то есть около 650 человек. Отмечается, что на питание, жилье, медицинские услуги и другие основные расходы беженцы тратят в месяц в среднем 1300 евро, тогда как средний заработок семьи – 1700 евро.

Кроме того, 10% признались, что не имеют сбережений "на черный день". При этом в 2025 году занятость трудоспособных украинцев выросла с 69% до 79%, а экономическая неактивность снизилась до 10%.

Другое препятствие – отсутствие работы с соответствующим уровнем квалификации – на это жалуется каждый десятый беженец. В то же время 45% украинцев признались, что чувствуют себя сверхквалифицированными на занимаемой должности.

