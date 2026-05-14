Украинские беженцы спасли демографическую статистику в стране ЕС: экономист объяснил ситуацию

Беженцы, в частности именно украинцы, стали движущей силой на демографическом фронте Эстонии. Если бы не они, население этой страны могло сократиться значительно сильнее, чем на 9 тыс. человек.

Как сообщает ERR, об этом прямо заявил главный экономист Bigbank Рауль Эаметс, комментируя статистику населения за 2025 год. По его словам, без украинских беженцев демографическая ситуация в Эстонии была бы значительно хуже.

Влияние украинцев на демографию

По информации Департамента статистики, за шесть лет – с 2020 по 2025 год – население Эстонии выросло на 31 856 человек. Но весь этот прирост обеспечила миграция: в страну переехало на 63 тыс. человек больше, чем выехало. Львиная доля этого потока – украинские беженцы, которые массово прибыли после начала полномасштабного вторжения.

Без них картина была бы совсем другой. Об этом свидетельствует то падение рождаемости, а также то, что смертность превышает количество рождений, констатирует Еаметс. Он отмечает, что на этом фоне 2025 год страна закончила с минусом в 9 250 человек.

Где осели украинцы

Миграция положительно повлияла на численность населения почти всех уездов, кроме Ида-Вирумаа, Йигевамаа и Виру. И это показательно: именно в Ида-Вирумаа ближайшая к украинскому языковая среда – там много русскоязычных. Но украинцы туда массово не поехали.

Из этого Эаметс сделал вывод: языковая близость не является для беженцев решающим аргументом при выборе места жительства.

Что будет дальше

Демографическое будущее Эстонии зависит именно от украинцев и от их решений после завершения войны у них на родине.

"Для дальнейшей демографической ситуации в Эстонии будет иметь большое значение то, как поступят переселенные сюда украинцы после окончания войны в Украине: какая часть из них решит вернуться обратно, а какая – остаться и, возможно, перевезти в Эстонию родственников", – говорит экономист.

Если большинство вернется – демографический буфер исчезнет. В таком случае Эстония снова окажется наедине со своей структурной проблемой: чтобы остановить сокращение населения только за счет рождаемости, она должна удвоиться, предупреждает Рауль Эаметс.

Как уже сообщал OBOZ.UA, абсолютное большинство из 89 тыс. украинских беженцев, которым с начала полномасштабного российского вторжения предоставила приют Эстония, уже покинули эту страну. Сейчас там остаются 25 тыс. украинцев.

