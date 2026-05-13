"Им понадобится помощь, чтобы вернуться": в стране ЕС подтвердили, что будут платить украинцам, которые уедут прочь

Власти Ирландии официально подтвердили, что готовы финансово поощрять украинских беженцев возвращаться на родину. Впрочем конечного плана по возвращению украинцев домой правительство страны не имеет, поэтому о конкретных суммах или сроках речь пока не идет.

Видео дня

Об этом сообщает RTE. Министр юстиции Джим О'Каллаган заявил, что определенный механизм поощрения действительно планируют ввести, хотя ни одну идею пока не одобрили окончательно.

Выплаты будут – официально

О'Каллаган отказался обсуждать детали будущего плана выплат украинцам за репатриацию. По его словам, это было бы "неуважением к коллегам по правительству", в котором еще нет полного одобрения предложенного механизма.

"Безусловно, будет механизм поощрения людей, которые хотят вернуться в Украину, и, возможно, им понадобится помощь, чтобы вернуться туда", – сказал ирландский министр, добавив, что считает такую поддержку уместной.

Он также отметил, что внимательно выслушал представителей украинского правительства, которые "очень хотят возвращения украинского народа в Украину". В то же время он признал, что часть людей может желать остаться в Ирландии – и для этого тоже нужны отдельные механизмы.

К чему уже договорились

Заявление О'Каллагана прозвучало на фоне масштабных изменений в политике Ирландии в отношении украинских беженцев. В частности им уже пора готовиться к тому, что:

с августа 2026 года начнется поэтапное – в течение шести месяцев – выселение до 16 000 украинцев из гостиниц и коммерческого жилья. Людей предупредят минимум за три месяца;

начнется поэтапное – в течение шести месяцев – выселение до из гостиниц и коммерческого жилья. Людей предупредят минимум за три месяца; схема выплат за проживание в размере 600 евро сокращается: с сентября – до 400 евро , а в марте 2027 года прекращается полностью. Это коснется около 42 000 человек ;

сокращается: с сентября – до , а в марте 2027 года прекращается полностью. Это коснется около ; Ирландия вместе с ЕС разрабатывает Программу добровольного возвращения и реинтеграции в Украину – ее запуск ориентировочно запланирован на март 2027 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что Германия столкнулась с дефицитом жилой недвижимости, из-за чего уже отказывается от практики предоставления украинским беженцам отдельного жилья за счет государства. На этом фоне безработных украинцев и "новых" беженцев могут обязать оплачивать аренду самостоятельно или переехать в коллективные центры размещения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!