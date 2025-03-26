На оккупированной ЗАЭС россияне повредили дизельный резервуар аварийных генераторов питания – МИД

Россияне продолжают совершать преступления на территории временно оккупированной Запорожской АЭС. На этот раз террористы повредили дизельный резервуар аварийных генераторов питания.

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Такое сообщение было получено Министерством иностранных дел Украины, пишет в соцсети Х спикер МИД Георгий Тихий. Он отмечает, что разлитого из-за повреждения резервуара топлива хватило бы для питания аварийных генераторов станции в течение 25 дней.

"Россияне не только украли завод, но и не в состоянии обеспечить его элементарную безопасность", – подчеркнул Тихий.

Он также добавил, что этот инцидент является прямым результатом безрассудной замены Россией лицензированных украинских экспертов неквалифицированными временными российскими оперативниками.

"ЗАЭС необходимо вернуть под контроль Украины. Это единственный способ предотвратить дальнейшие инциденты", – резюмировал свое сообщение представитель МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 марта российский суд приговорил к 19 годам лишения свободы украинца Сергея Потинга, инженера по охране труда на Запорожской атомной электростанции. Жителя оккупированного Энергодара россияне похитили еще 23 июня 2023 года.

Напомним, что накануне, 25 марта, страна-агрессорка Россия заявила, что Запорожская атомная электростанция, расположенная рядом с оккупированным ныне Энергодаром, это "российский ядерный объект". Там ссылались на указ, подписанный диктатором Владимиром Путиным.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что передача США украинских атомных электростанций не обсуждалась во время разговора с Дональдом Трампом. Лидеры говорили только о ситуации на захваченной россиянами Запорожской АЭС, Зеленский подтвердил возможность участия США в восстановлении этого объекта.

При этом он подчеркнул, что США не получат в собственность ни временно оккупированную Запорожскую АЭС, ни другие атомные электростанции Украины. Все АЭС в стране не частная собственность, поэтому речь идет только об инвестициях в восстановление, а не о владении.

Глава государства также отметил, что ЗАЭС остается серьезной проблемой для России. Поэтому ее возвращение под контроль Украины – только вопрос времени, и без нашей страны существование станции просто невозможно.

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