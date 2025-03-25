'Путин подписал указ': в МИД России сделали заявление по поводу будущего Запорожской АЭС

Страна-агрессор Россия заявила, что Запорожская атомная электростанция, расположенная рядом с оккупированным ныне Энергодаром, это "российский ядерный объект". Там сослались на указ, подписанный диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом 25 марта заявили в министерстве иностранных дел РФ "в связи с сообщениями в СМИ по поводу будущего Запорожской АЭС". "По итогам состоявшихся в конце сентября 2022 года референдумов ДНР, ЛHP, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации в качестве полноценных субъектов", – сказано в сообщении.

После этого, 5 октября 2022 года, Путин подписал указ №711 "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области", которым якобы закрепил статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией.

В российском внешнеполитическом ведомстве цинично заявили, что "возвращение станции в российскую атомную отрасль – давно свершившийся факт", который международному сообществу остается только признать. Передачу самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране в России назвали невозможной.

В МИД РФ выдали, что совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством для Москвы также недопустима, так как "таких прецедентов в мировой практике нет".

"Выглядит абсурдной и идея участия в эксплуатации станции каких-либо международных организаций, поскольку ни мандат, ни компетенция ни одной из них не позволяют им участвовать в эксплуатации ядерных объектов", – заявили там.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что передача США украинских атомных электростанций не обсуждалась в ходе его разговора с Дональдом Трампом. Лидеры говорили только о ситуации на захваченной россиянами Запорожской АЭС, Зеленский подтвердил возможность участия США в восстановлении этого объекта.

При этом он подчеркнул, что США не получат в собственность ни временно оккупированную Запорожскую АЭС, ни какие-либо другие атомные электростанции Украины. Все АЭС в стране не являются частной собственностью, поэтому речь идет только об инвестициях в восстановление, а не о владении.

Глава государства также отметил, что ЗАЭС остается серьезной проблемой для России. Поэтому ее возвращение под контроль Украины – только вопрос времени, и без нашей страны существование станции просто невозможно.

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