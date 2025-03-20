Все АЭС Украины принадлежат народу, США не получат их в собственность – Зеленский

США не получат в собственность ни временно оккупированную Запорожскую АЭС (ЗАЭС), ни какие-либо другие атомные электростанции Украины. Все АЭС в стране не являются частной собственностью, поэтому речь идет только об инвестициях в восстановление, а не о владении. Вопрос передачи АЭС американцам не обсуждался на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом заявил 20 марта президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере. "Все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это не частная собственность. И временно оккупированная Запорожская область, город Энергодар, где находится эта АЭС, принадлежит Украине", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что временно оккупированная Запорожская АЭС станция должна быть украинской. А во время переговоров с США речь шла исключительно об американских инвестициях о возобновлении ЗАЭС.

"Вопрос, который ставят нам американцы: что вы думаете об этой станции? Я сказал, если она не будет украинская – она не будет работать, потому что это незаконно. Если американцы думают об этом, как найти выход из этой ситуации, – они хотят забрать ее у россиян, инвестировать в ее восстановление, но не владеть. Об этом мы не говорили с президентом Трампом", – обратил внимание Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что пока ЗАЭС остается в оккупации, она представляет опасность. "Вопрос атомной станции, которая не работает, которая опасна. Несмотря на то, что там есть надзор комиссии МАГАТЭ, она опасна, нет нормальной поставки воды, она находится в очень сложных техусловиях", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что весь персонал, работающий на ЗАЭС, является украинским. Это граждане Украины, которые получают заработную плату от государства Украины и удерживаются при этом российскими оккупантами. "Вы знаете, каким образом они (россияне. – Ред.) их там держат. Они у многих забрали детей и вывезли в РФ", – отметил Зеленский.

Напомним, ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что Штаты готовы взять на себя управление украинскими АЭС, если это поможет завершить войну. Однако он также отмечал: в настоящее время администрация президента Трампа не обсуждает вопрос о возможности передачи украинских АЭС в собственность США.

Такие заявления начали звучать после заявления 19 марта пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о том, что Трамп якобы предложил Зеленскому передать АЭС во владение США. "Если бы США владели этими станциями, это было бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", – сказала тогда Левитт.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявлял, что работа ЗАЭС должна стать одной из гарантий безопасности для Украины. По его словам, именно атомная энергия спасает государство от тотальной энергетической катастрофы уже в течение трех зим.

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