Речь шла только о ЗАЭС: Зеленский заверил, что не обсуждал с Трампом передачу под контроль США украинских электростанций

Президент Владимир Зеленский заявил, что передача США украинских атомных электростанций не обсуждалась в ходе его разговора с Дональдом Трампом. Лидеры говорили только о ситуации на захваченной россиянами Запорожской АЭС.

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Об этом Зеленский сказал 19 марта во время видеоконференции с журналистами. Он подтвердил возможность участия США в восстановлении ЗАЭС.

"Речь шла об атомной электростанции, которая сейчас находится под временной оккупацией (Запорожская АЭС – Ред.). Я ответил, что да, если будет возможность модернизировать, вкладывать деньги и т.д. Мы готовы обсудить это. Но мы говорили исключительно об одной станции, которая находится под контролем россиян", – отметил гарант.

Он добавил, что пока нет никакой стадии переговоров о передаче атомной электростанции под контроль Украины. А под российской оккупацией, по его мнению, она не будет работать.

"Если бы были переговоры, я бы вам сказал. Для нас это важно. Я считаю, что станция под оккупацией работать не будет. Я считаю, что станцию можно восстановить – факт. Я сказал откровенно, что нужно где-то два года в среднем, может два с половиной. То, что говорят атомные специалисты", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что ЗАЭС нужна для Украины и для Европы – чтобы присоединиться к европейской электросети. А российские оккупанты создали проблему для ее работы. Для того, чтобы станция могла безопасно работать, туда должны зайти украинцы.

"Знаете, ну это совсем не правильно. Поэтому просто отдать станцию кому-то, кому-то, это кому? А если это станция, и мы хотим, чтобы она работала, чтобы это было безопасно, украинцы должны на нее зайти. Не только потому, что это наше, и наша земля, и это наша станция. А просто даже потому, что временно – нужно, чтобы станция восстанавливалась и технически была безопасна для всего мира. Вот для этого", – добавил Зеленский.

Он резюмировал, что начало разговора о возобновлении станции – это положительный шаг. "Сейчас это пока общие вещи. С президентом (Трампом – Ред.) начали об этом говорить... Я не уверен, что мы получим быстро результат, но я уверен, что это положительные шаги", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта, президент Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам американского лидера, он был "очень хорошим".

В Белом доме рассказали, что Трамп во время разговора с Зеленским предложил Украине передать в собственность США украинские электростанции, чтобы лучше защитить их.

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