На Львовщине мужчина отказался от мобилизации, потому что 'ухаживает за больной матерью и женой': наказали ли его

Уроженец села Великоселки на Львовщине отказался от получения "боевой" повестки, объясняя, что не может служить из-за ухода за больными родственниками. Однако на него подали в суд, и он признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации.

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Решение принял Каменка-Бугский районный суд 10 марта. Там отметили, что фигурант не признал свою вину, жаловался на порядок прохождения ВВК и просил отсрочку, но судьи руководствовались доказательствами.

Согласно материалам дела, в феврале 2024 года мужчину, направлявшегося на работу, остановили представители ТЦК и СП и сообщили о необходимости прийти в ТЦК, пройти военно-врачебную комиссию.

По его словам, в общении с сотрудниками ТЦК он объяснял, что не может служить, потому что его жена имеет инвалидность, а представить необходимые документы не предоставили возможности. В дальнейшем он прошел ВВК, по результатам которой его признали пригодным к службе. После этого военнообязанному вручили "боевую" повестку, от которой он отказался. В результате в ТЦК вызвали полицейских, которые зафиксировали нарушение – уклонение от военного призыва во время всеобщей мобилизации.

На суде мужчина сперва признал вину за отказ от повестки. Также обвиняемый сообщил, что он просил о получении отсрочки в связи с уходом за женой, являющейся инвалидом III группы, и больной матерью.

"В дальнейшем при рассмотрении дела не признал своей вины в совершенном, просил оправдать его по предъявленному обвинению, поскольку был нарушен порядок прохождения ВВК", – указано а материалах дела.

Отмечается, что виновность мужчины в совершении уголовного правонарушения была полностью доказана собранными в ходе досудебного следствия доказательствами.

"...обвиняемый является лицом трудоспособного возраста, не имеет каких-либо заболеваний, не имеет на содержании никаких лиц, не работает, не занимается волонтерской деятельностью или помощью внутренне перемещенным лицам; материалы дела не содержат никаких сведений о том, что обвиняемый за все это время совершал какие-либо действия ради помощи ВСУ, которые были бы отличительными от военной службы", – среди прочего, говорится в приговоре.

Так, жителя Львовщины признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины) и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Решение суда еще не вступило в законную силу, поэтому в течение 30 дней со дня оглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Как сообщал OBOZ.UA, на Тернопольщине 59-летнего мужчину наказали за уклонение от мобилизации, назначив два года испытательного срока. Он получил "боевую" повестку, но отказался явиться в ТЦК, отмечая, что, будь младшим, без колебаний пошел бы служить.

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