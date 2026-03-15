На Ивано-Франковщине нашли артефакты княжеской эпохи. Фото

В селе Крылос Ивано-Франковской области была найдена уникальная историческая находка, которой более тысячи лет. Археологи нашли коллекцию стеклянных бусин X– XIII веков, которые носили женщины княжеского периода Киевской Руси.

Об этом сообщает пресс-служба национального заповедника "Древний Галич". Вероятно, они могли принадлежать женщинам, которые проживали на территории Галицко-Волынского княжества.

"Эти маленькие артефакты — молчаливые свидетели времени, когда Галич был важным центром торговли между Византией, Центральной Европой и Востоком", — говорится в сообщении.

Среди обнаруженных бусин были изделия из изумрудно- и темно-зеленого стекла, кобальтового и желтого стекла, а также бусины из обычного стекла. Археологи обнаружили на них патину, иризацию стекла и даже трещины. По данным исследователей, такие дефекты могут помочь постепенно раскрывать секреты средневекового стеклоделия.

"Среди находок — и особая большая бусина желтоватого цвета, вероятно из янтаря, а также каменная. Каждая из них — маленький фрагмент большой истории княжеского Галича и его широких торговых связей", — говорится в сообщении.

