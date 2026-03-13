В Испании нашли гробницу, до отказа забитую сокровищами: ей более 5000 лет

В Испании исследователи обнаружили монументальное погребальное сооружение возрастом более пяти тысяч лет. Внутри древней гробницы нашли многочисленные захоронения и большое количество ценных вещей, среди которых были и предметы оружия.

Ученые называют это сооружение одним из самых масштабных и лучше всего сохранившихся во всей Андалусии. Находка уже сейчас дает основания говорить о высоком статусе захороненных и сложных связях между древними общинами. Детали рассказало издание Live Science.

Речь идет о доисторическом каменном монументе, известном как дольмен.

Такие сооружения часто находят в разных европейских странах, в частности в Испании, Франции и Великобритании. Обычно дольмены имеют каменные стены и массивное каменное перекрытие. Новообнаруженный дольмен нашли на юге Испании, в автономной области Андалусия. По словам исследователей, это "одно из самых монументальных и лучше всего сохранившихся погребальных сооружений Андалусии".

Длина сооружения составляет около 13 метров. Его стены сложены из вертикальных каменных плит высотой примерно два метра, которые называют ортостатами. Как пояснил доцент кафедры доистории Университета Кадиса и соруководитель раскопок Эдуардо Виханде Вила, весь дольмен также был перекрыт большими горизонтальными каменными плитами, а сверху его укрывал курган из песка и мелких камней.

Монумент обнаружили вблизи города Теба, а раскопки продолжались постепенно в течение четырех полевых сезонов. Внутри археологи нашли несколько осуариев – небольших захоронений с человеческими костями. Это свидетельствует о том, что дольмен использовали как коллективную усыпальницу для нескольких человек.

Рядом с захоронениями обнаружили и погребальные вещи. Среди находок – ракушки, фрагменты слоновой кости, наконечники стрел и алебарда – оружие, напоминающее копье с топором на конце. Именно эти предметы и делают открытие особенно показательным, ведь они позволяют лучше понять представления древних людей о статусе, силе и сопровождении умерших в загробную жизнь.

Отдельное внимание исследователи обратили на ракушки, найденные в захоронении. Профессор доистории Университета Кадиса Хуан Хесус Кантильо отметил, что присутствие морских раковин далеко от побережья отражает важность моря и торговых связей.

Ученые напоминают, что дольмены в разные времена использовались во многих частях мира и часто служили именно гробницами. В то же время они могли иметь и другие функции – ритуальные или даже связанные с проживанием. Иногда такие сооружения ориентировали по солнечным событиям, например солнцестояниям. Эдуардо Виханде Вила также предполагает, что дольмены могли быть территориальными маркерами и обозначать право на землю, что имело особое значение для земледельческих обществ.

Испания в целом имеет очень большое количество доисторических дольменов. Одним из самых известных примеров является дольмен Гуадальпераль возрастом около 7000 лет, который состоит примерно из 150 стоячих камней и, вероятно, использовался для ритуалов. Сегодня он находится под водой, но время от времени снова появляется во время засухи.

Исследования вновь обнаруженного дольмена и найденных в нем останков продолжаются. Археологи надеются, что дальнейший анализ поможет точнее установить, кем были похоронены там люди, какое место они занимали в древнем обществе и какую роль само сооружение играло для местной общины.

