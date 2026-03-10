Недалеко от Украины: ученые заявили, что могли найти останки древнейшего предка человека

Ученые сообщили о новой археологической находке, которая может изменить современные представления о происхождении человека. В Болгарии исследователи обнаружили окаменелость, которая может принадлежать одному из древнейших предков человечества.

Если эти данные подтвердятся, история появления первых гомининов может потребовать пересмотра. Ранее считалось, что древнейшие представители человеческого рода возникли в Африке примерно семь миллионов лет назад. Однако новые исследования, опубликованные в научном журнале Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, предполагают, что этот процесс мог начаться на территории Евразии.

Древнейшие предки человека

Археологи исследовали останки древнего примата, известного как грекопитек, который жил около 7,2 миллиона лет назад. Впервые этот вид был идентифицирован в 2017 году после обнаружения нескольких зубов на территории Греции, пишет IFLScience.

Недавно на археологическом участке Азмака в Болгарии ученые нашли новую окаменелость – бедренную кость, которая принадлежала особи весом примерно 24 килограмма. Анализ показал, что кость имеет удлиненную шейку бедра, которую ученые считают характерным признаком двуногого передвижения.

Профессор Дэвид Бегун из Университета Торонто отметил, что этотпредставитель рода Graecopithecus может быть одним из древнейших известных предков человека. По словам исследователей, найденная окаменелость имеет черты, которые связывают ее с более поздними гомининами.

Какими были грекопитеки

Исследователи предполагают, что грекопитек не был полностью приспособлен к двуногому способу передвижения. Вероятно, он передвигался как на двух, так и на четырех конечностях, что свидетельствует о переходном этапе эволюции.

Ученые считают, что формирование двуногости у предков человека происходило постепенно и состояло из нескольких этапов. По их словам, грекопитек мог эволюционировать от более древних евразийских приматов и впоследствии стать частью эволюционной цепи, которая в конце концов привела к появлению рода Homo.

Исследователи также предполагают, что из-за изменений климата в конце миоцена, когда леса сокращались, а часть регионов превращалась в засушливые территории, древние приматы были вынуждены адаптироваться к жизни на земле. Именно эти изменения могли способствовать развитию двуногого передвижения.

Ранее OBOZ.UA писал об исследовании ученых относительно наследования черт предков.

