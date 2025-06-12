'На добраніч' или 'надобраніч': как писать правильно

Ежедневно перед сном мы желаем родным спокойной ночи, но не всегда уверены, как правильно оформить это пожелание письменно. С развитием украинского правописания в обществе возникает все больше языковых вопросов. Один из них - написание фразы "на добраніч".

Видео дня

Стоит знать, как грамотно употреблять это словосочетание, чтобы избежать ошибок в повседневном общении. Так что же говорит современная языковая норма, узнайте далее.

Как правильно пожелать хорошего сна

Согласно действующим правилам украинского правописания, единственным правильным вариантом написания является "на добраніч" отдельно. Это связано с тем, что данное словосочетание состоит из предлога "на" и неизменного слова "добраніч", которое в этом контексте выступает в значении существительного. Украинский язык четко регламентирует отдельное написание подобных конструкций.

Например: "На добраніч, любий!" или "Бажаю тобі на добраніч".

Использование формы "добраніч" является абсолютно правильным и не считается ошибкой. Это сокращенный вариант пожелания "на добраніч", который широко используется в повседневной речи и в письме. Он служит как пожелание приятного сна и хорошего отдыха.

Пример: "Добраніч, зустрінемося завтра" или "Він сказав їй добраніч і пішов".

Итак, оба варианта - "на добраніч" (отдельно) и "добраніч" - являются корректными в украинском языке. Выбор зависит от контекста и вашего стиля общения.

OBOZ.UA предлагает вспомнить, как поздороваться на украинском правильно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.