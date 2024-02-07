Забудьте о 'добром утре': как правильно поздороваться на украинском

Приветственные слова – это не только про вежливость и этикет. Суржик и калька могут существенно испортить впечатление при первом знакомстве. Важно проявлять уважение к собеседнику, а приветствие – это первое, что мы говорим при встрече.

Популярное приветствие "добрий ранок" является типичной ошибкой, о которой большинство даже не задумывается. Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис объяснила, как правильно здороваться и когда допустим говорить "добрый день".

Языковед отметила, что есть три правильные формы приветствия:

Доброго ранку

Добрий день

Добрий вечір.

Родовой падеж в словосочетаниях "доброго дня" или "доброго вечера" несвойственен украинскому языку. Эти фразы можно употреблять только в составе пожелания: "зичу доброго дня", "бажаю доброго вечора вашій родині".

Поэтому приветствуя кого-то утром, следует использовать родительный падеж – "доброго ранку", а днем и вечером лучше употреблять именительный падеж.

Эти формы обращения являются стойкими соединениями. Можно даже вспомнить слова древней колядки: "Добрий вечір тобі, пане господарю", а не "Доброго вечора, пане господарю!"..

Кстати, есть много фраз, которые можно использовать вместо привычного "привет":

Добрий день!

День добрий!

Добридень!

Вітаю!

Мої вітання!

Радий вітати вас!

Радий вас бачити!

Моє шанування!

Доброго здоров’я!

Здоровенькі були!

Як ся маєте?

Ласкаво просимо!

Доброго ранку!

Добрий вечір!

Бажаю доброго дня!

Бажаю доброго вечора!

Боже помагай!

Дай, Боже!

Здрастуйте!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно сказать по-украински "взаимно".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.