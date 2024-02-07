Забудьте о "добром утре": как правильно поздороваться на украинском
Приветственные слова – это не только про вежливость и этикет. Суржик и калька могут существенно испортить впечатление при первом знакомстве. Важно проявлять уважение к собеседнику, а приветствие – это первое, что мы говорим при встрече.
Популярное приветствие "добрий ранок" является типичной ошибкой, о которой большинство даже не задумывается. Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис объяснила, как правильно здороваться и когда допустим говорить "добрый день".
Языковед отметила, что есть три правильные формы приветствия:
- Доброго ранку
- Добрий день
- Добрий вечір.
Родовой падеж в словосочетаниях "доброго дня" или "доброго вечера" несвойственен украинскому языку. Эти фразы можно употреблять только в составе пожелания: "зичу доброго дня", "бажаю доброго вечора вашій родині".
Поэтому приветствуя кого-то утром, следует использовать родительный падеж – "доброго ранку", а днем и вечером лучше употреблять именительный падеж.
Эти формы обращения являются стойкими соединениями. Можно даже вспомнить слова древней колядки: "Добрий вечір тобі, пане господарю", а не "Доброго вечора, пане господарю!"..
Кстати, есть много фраз, которые можно использовать вместо привычного "привет":
- Добрий день!
- День добрий!
- Добридень!
- Вітаю!
- Мої вітання!
- Радий вітати вас!
- Радий вас бачити!
- Моє шанування!
- Доброго здоров’я!
- Здоровенькі були!
- Як ся маєте?
- Ласкаво просимо!
- Доброго ранку!
- Добрий вечір!
- Бажаю доброго дня!
- Бажаю доброго вечора!
- Боже помагай!
- Дай, Боже!
- Здрастуйте!
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