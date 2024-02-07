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Забудьте о "добром утре": как правильно поздороваться на украинском

Алина Милсент
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Забудьте о 'добром утре': как правильно поздороваться на украинском

Приветственные слова – это не только про вежливость и этикет. Суржик и калька могут существенно испортить впечатление при первом знакомстве. Важно проявлять уважение к собеседнику, а приветствие – это первое, что мы говорим при встрече.

Популярное приветствие "добрий ранок" является типичной ошибкой, о которой большинство даже не задумывается. Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис объяснила, как правильно здороваться и когда допустим говорить "добрый день".

Языковед отметила, что есть три правильные формы приветствия:

  • Доброго ранку
  • Добрий день
  • Добрий вечір.

Родовой падеж в словосочетаниях "доброго дня" или "доброго вечера" несвойственен украинскому языку. Эти фразы можно употреблять только в составе пожелания:  "зичу доброго дня", "бажаю доброго вечора вашій родині".

Поэтому приветствуя кого-то утром, следует использовать родительный падеж – "доброго ранку", а днем и вечером лучше употреблять именительный падеж.

Эти формы обращения являются стойкими соединениями. Можно даже вспомнить слова древней колядки: "Добрий вечір тобі, пане господарю", а не "Доброго вечора, пане господарю!"..

Кстати, есть много фраз, которые можно использовать вместо привычного "привет":

  • Добрий день!
  • День добрий!
  • Добридень!
  • Вітаю!
  • Мої вітання!
  • Радий вітати вас!
  • Радий вас бачити!
  • Моє шанування!
  • Доброго здоров’я!
  • Здоровенькі були!
  • Як ся маєте?
  • Ласкаво просимо!
  • Доброго ранку!
  • Добрий вечір!
  • Бажаю доброго дня!
  • Бажаю доброго вечора!
  • Боже помагай!
  • Дай, Боже!
  • Здрастуйте!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно сказать по-украински "взаимно".

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