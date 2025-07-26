Мужественно боролся за жизнь: от ранения умер Герой из Ивано-Франковской области. Фото

Украина продолжает ежедневно терять своих Героев. На этот раз печальная новость пришла из Ивано-Франковской области. От ранений скончался военный Юрий Чудный.

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Об этом сообщили в Бурштынском городском совете. Отмечается, что воин до последней минуты мужественно боролся за жизнь. Вся община в скорби.

"С болью сообщаем, что сегодня остановилось сердце нашего отважного защитника – Юрия Чудного. Он родился 18 мая 1995 года. С февраля этого года вступил в ряды Вооруженных Сил Украины по контракту, чтобы с достоинством выполнить свой долг перед Родиной", – говорится в сообщении.

Уже в июне, во время выполнения боевого задания в Донецкой области, Герой получил тяжелое ранение. В течение нескольких недель он мужественно боролся за жизнь. Но, к сожалению, сегодня, 26 июля, его сердце перестало биться.

"Искренне соболезнуем родным, друзьям, собратьям и всем, кто знал Юрия. В эти скорбные минуты разделяем с вами боль утраты. Вечная память и слава Герою. Пусть Господь примет его душу в Царство Небесное. О времени встречи и чин захоронения сообщим позже", – резюмировали печальную весть в городском совете.

Напомним, что во Львове 25 июля состоялось прощание с 12 украинскими военнопленными, которые погибли в результате падения российского самолета ИЛ-76 над Белгородской областью 24 января 2024 года. Церемония прошла в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о каждом из павших воинов, с которыми попрощались 25 июля во Львове.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Евгений Баглай. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 июля.

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